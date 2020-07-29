с чего всё началось

Политика Путин проведет совещание по коронавирусу Президент Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и о перспективах готовности к осенне-зимнему периоду. 193

Футбол «Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 7

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. 611

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Общество Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов. 8

Наука Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science. 14

Шоу-бизнес Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия. 23

Общество РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса - прямой или косвенный. 363

Политика Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.

Путешествия Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. 123

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец». 15

Экономика Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах. 46

Происшествия Житель Забайкалья выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего ребенка за то, что мальчик забрался на запасное колесо его внедорожника, сообщается на сайте СК РФ.

Наука Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса Исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа.

Футбол «Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com». 6

Авто Пятое поколение Kia Sportage получит длиннобазную версию Накануне местное издание «The Korean Car Blog» опубликовало очередную порцию фотографий с тестов нового «Спортейджа», судя по которым новый «паркетник» получит версию с удлиненной колесной базой.

Энергетика «Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики". 4