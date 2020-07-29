Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
Из квартального раскрытия монополии следует
, что трубоукладчик «Академик Черский» - единственное в России судно, обладающее современной системой динамического позиционирования – больше не принадлежит группе «Газпрома».
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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

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РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

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РБК: «Газпром» не указал в активах владельца «Академика Черского»

RT на русскомвчера в 22:50

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 21:37
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
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Происшествия

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Общество

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Политика

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Известия 01:49
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
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Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Наука

Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году

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Политика

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Армия и оружие

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РИА Новости вчера в 11:50
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Общество

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Интерфакс вчера в 06:29
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Общество

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Коммерсантъ 01:59
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Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru вчера в 03:45
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Наука

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Общество

73 случая коронавируса в Кузбассе выявили за сутки

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Общество

В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

В Саратове без воды остались жители двух районов - Заводского и Волжского.
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Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
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Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres

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Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT.
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Врач предупредил россиян об опасных последствиях герпеса

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