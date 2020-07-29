с чего всё началось

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 183

Политика В конгрессе США призвали увеличить экспорт газа союзникам по НАТО В конгрессе США подготовили законопроект, который призывает Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государствам — союзникам по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского топлива. 2

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 416

Общество FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу. 260

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 37

Наука Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 457

Общество В России планируют ввести алкозамки для автомобилей Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя. 473

Политика Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. 3,5K

Политика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 322

Общество В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду В Саратове без воды остались жители двух районов - Заводского и Волжского.

Общество Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.

Футбол «Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А "Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.