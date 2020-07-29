Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
Из квартального раскрытия монополии следует, что трубоукладчик «Академик Черский» - единственное в России судно, обладающее современной системой динамического позиционирования – больше не принадлежит группе «Газпрома».Новые Известия00:03
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Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
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