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Lenta.ru
Lenta.ru

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».В источнике
С чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
Ведомости20:36
Подробнее о событии
RT на русском

РБК: «Газпром» не указал в активах владельца «Академика Черского»

RT на русском22:50
Известия

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Известия01:57
ТАСС

РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21
РИА Новости

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

РИА Новости01:15
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08
Коммерсантъ

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02
Газета.Ru

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Газета.Ru03:01
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Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета02:44
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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Глава Кинешмы уходит в отставку

В ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с лидерами общественного мнения Кинешмы накануне было объявлено, что Александр Пахолков уходит в отставку.
Ивтелерадио01:52
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ03:17
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Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости01:00
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Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия02:30
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газетавчера в 02:49
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