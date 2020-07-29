с чего всё началось

Политика Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием «боевиков ЧВК» Президент Белоруссии Александр Лукашенко на срочном совещании с членами республиканского Совбеза поручил разобраться с ситуацией с задержанием якобы граждан России из частной военной компании, сообщает Sputnik Беларусь. 899

Энергетика России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме. 10

Политика Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. 62

Политика В Белоруссии задержали политтехнолога Собчак В Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, который руководил избирательной кампанией Ксении Собчак в предвыборной гонке 2018 года. 20

Футбол «Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.

Общество На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости. 43

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K

Происшествия Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге Автомобильный журнал "За рулем" перечислил четыре наиболее распространенные схемы обмана водителей, а также способы не попасться на удочку мошенников.

Авто PSA представила новую модульную платформу для электромобилей Французская компания описывает новую модульную платформу EV как основу, которая подпадает под «большое количество электрических моделей в сегментах C и D». По данным издания autoweek.nl, PSA Groupe уже сообщила об автомобилях с запасом хода по WLTP от 400 до 650 километров.

Политика Минфин США расширил санкции против Сирии Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций. 3

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Футбол «Лацио» презентовал форму на следующий сезон «Лацио» представил комплект домашней и резервной форм на сезон-2020/2021.

Киберспорт Grounded стала самой продаваемой игрой в Steam в день запуска Grounded от Obsidian Entertainment возглавила рейтинг продаж в Steam в день запуска в раннем доступе, 28 июля.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. 591