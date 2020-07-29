Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
Ведомостивчера в 20:36

Подробнее о событии

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

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РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа

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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

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