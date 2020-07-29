с чего всё началось

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 368

Происшествия На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. 797

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1

Футбол Кокорин тренируется с «Сочи», несмотря на окончание аренды В минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», в составе которого провёл десять матчей в РПЛ, где забил семь голов.

Общество Отдыхающих в Анапе напугала почерневшая морская вода Отдыхающие на черноморском курорте Анапа были напуганы, когда вода в море неожиданно окрасилась в жутковатый черный цвет. 3

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 41

Политика Путин оценил ситуацию со снятием ограничений по коронавирусу Решения по снятию всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших, заявил президент РФ Владимир Путин. 2

Футбол Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.

Общество Собянин сохранил запрет на массовые мероприятия в Москве до конца августа Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится как минимум до конца августа.

Общество В двух районах Москвы объявили карантин из-за бешенства у животных Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, после выявления бешенства у домашних животных, следует из документов, опубликованных на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Экономика Ростех стал главным бенефициаром борьбы с коронавирусом Госкорпорация «Ростех» стала самым востребованным поставщиком во время борьбы с коронавирусом.

Футбол «Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K