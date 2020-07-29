Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем не упоминается.Ведомостивчера в 20:36
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Политика
Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности республики.
Взгляд.ру 11:02
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Футбол
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
RT на русском 10:32
Политика
В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением
В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера».
РБК 09:34
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.
Спорт день за днем 05:53
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
Культура
Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»
Газета.Ru вчера в 05:33
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
РИА Новости 10:44
Здоровье
Что не стоит употреблять в пищу при проблемах с пищеварением
Что касается еды, то необходимо исключить фастфуд, продукты с консервантами, а также лапшу быстрого приготовления, и подобную ей пищу.
Менделеевские новости 02:01
Наука
Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году
По результатам последних исследований выяснилось, что вирус, похожий на SARS-CoV-2, был обнаружен еще в 2012 году.
ToDay News Ufa 07:19
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Политика
США расширили санкции против Сирии
США расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний, сообщил американский минфин.
РИА Новости 11:06
Шоу-бизнес
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
Народные новости 08:24
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля.
Ведомости 27 июля в 09:26
Энергетика
«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости 01:00
Происшествия
Опубликована переписка сестер Хачатурян о домогательствах отца
Московский Комсомолец 10:04
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование в Сирии
Запланированное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии было сорвано по вине Анкары. Об этом сообщил военный источник.
ФАН 08:37
Путешествия
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Коммерсантъ 09:14
Музыка
Хэмилтон признал участие в записи песни с Кристиной Агилерой под псевдонимом XNDA
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон официально признал, что вместе с Кристиной Агилерой участвовал в записи альбоми певицы «Liberation».
Sports.ru 10:07
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Здоровье
В Ростовской области выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 136 человек.
161.ru 03:52
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50