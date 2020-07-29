с чего всё началось

Политика Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности республики.

Общество Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране. 274

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов. 1,1K

Футбол «Зенит» объявил об уходе Ивановича Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.

Политика Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у отдельных депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. 284

Политика ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.

Политика США расширили санкции против Сирии США расширили санкции против Сирии, внеся в список четырех человек, в том числе сына сирийского президента Башара Асада, а также десять компаний, сообщил американский минфин.

Финансы Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля. 771

Энергетика «Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики". 29

Путешествия АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции В связи с повышенным спросом на поездки в Турцию цены на проживание в отелях выросли, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 32

Музыка Хэмилтон признал участие в записи песни с Кристиной Агилерой под псевдонимом XNDA Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон официально признал, что вместе с Кристиной Агилерой участвовал в записи альбоми певицы «Liberation».