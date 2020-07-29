Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем не упоминается.Ведомостивчера в 20:36
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Общество
Российские мусульмане впервые не едут в хадж по святым местам
Российская газета 04:39
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Единоборства
Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года
Российская газета 08:13
Политика
Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
TatCenter 07:57
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля.
RT на русском 01:35
Политика
Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным «сговор» Москвы с талибами
Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным сообщений о том, что Россия якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.
Интерфакс 08:01
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Министерстве обороны Финляндии заподозрили два российских Су-27 в нарушении воздушного пространства страны.
Военное дело 01:46
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Политика
ЦИК передал думский мандат Дегтярева саратовскому депутату Пьяных
Центризбирком РФ постановил передать вакантный мандат экс-депутата Госдумы Михаила Дегтярева депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:24
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Известия вчера в 02:23
Политика
Аксенов уволил вице-премьера Крыма по ЖКХ и подыскивает ей работу
Не уходи далеко Интересно, что Жукова, приглашенная в команду Аксеновым лично "в сложный участок работы в непростое время", останется работать в Совмине - как сообщил глава ведомства на своей официальной странице в соцсетях, ей подыскивают "направление, которым она будет заниматься".
ForPost 06:20
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:49
Общество
В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета
В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей.
Российская газета 06:55
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов.
РИА Новости 08:05
Политика
В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400
В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
Экономика
Сбербанк получит контроль в Rambler Group
Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
Коммерсантъ 06:18
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Технологии
«Мегафон» начал тестировать подключение eSIM
Мобильный оператор "Мегафон" начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM).
ТАСС 07:05
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13