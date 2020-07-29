с чего всё началось

Политика Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. 861

Общество Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 179

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 29 июля. 1

Политика Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным «сговор» Москвы с талибами Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным сообщений о том, что Россия якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству. 62

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 5

Политика ЦИК передал думский мандат Дегтярева саратовскому депутату Пьяных Центризбирком РФ постановил передать вакантный мандат экс-депутата Госдумы Михаила Дегтярева депутату Саратовской областной думы от ЛДПР Дмитрию Пьяных, сообщает ТАСС. 24

Политика Аксенов уволил вице-премьера Крыма по ЖКХ и подыскивает ей работу Не уходи далеко Интересно, что Жукова, приглашенная в команду Аксеновым лично "в сложный участок работы в непростое время", останется работать в Совмине - как сообщил глава ведомства на своей официальной странице в соцсетях, ей подыскивают "направление, которым она будет заниматься". 17

Здоровье Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Политика Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов.

Экономика Сбербанк получит контроль в Rambler Group Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital. 38

Технологии «Мегафон» начал тестировать подключение eSIM Мобильный оператор "Мегафон" начал тестировать услугу подключения виртуальных сим-карт (eSIM).