Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Читать в источнике
Комментировать974
с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
Ведомостивчера в 20:36

Подробнее о событии

Эксперт объяснил исключение из активов «Газпрома» владельца «Академика Черского»

Известия06:43

«Газпром» перевел флот «Северного потока — 2» на «антисанкционный поводок»

Евразия Daily04:07

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02

РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

РИА Новости01:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Газета.Ru03:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
183
Происшествия

В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

Газета.Ru 06:39
36
Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
22
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
190
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
190
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
221
Происшествия

Суд арестовал боксера, который в драке убил человека

Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
553
Происшествия

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Известия 08:48
7
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
52
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
129
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
1,9K
Шоу-бизнес

Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

Культуромания 03:28
62
Общество

Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
227
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Путешествия

Турецкие отели подняли цены на 10% к прошлогодним

С известием об открытии Турции для российских туристов отдых в дорогих турецких отелях подорожал как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, подорожали услуги и бюджетных гостиниц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Интерфакс 08:52
2
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Общество

В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
10
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество

Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов

Вьетнам Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса 28 июля во Вьетнаме начали массовую эвакуацию туристов.
НГС 08:39
Музыка

Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек «Mira me bebe»

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe".
Piter.tv 07:47
4
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
28
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
145
Общество

Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
7
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
1
Футбол

Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается

Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
BetOn 07:24
1
Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости вчера в 07:07
146
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
29
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
174
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное