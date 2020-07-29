с чего всё началось

Общество Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде «Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора. 183

Общество Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения. 22

Шоу-бизнес Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям. 52

Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР. 1,9K

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1,1K

Путешествия Турецкие отели подняли цены на 10% к прошлогодним С известием об открытии Турции для российских туристов отдых в дорогих турецких отелях подорожал как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, подорожали услуги и бюджетных гостиниц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 2

Футбол В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

Общество Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов Вьетнам Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса 28 июля во Вьетнаме начали массовую эвакуацию туристов.

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 1

Футбол Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 1

Шоу-бизнес Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина "В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу. 29

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 174

Политика «Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.