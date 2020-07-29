Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем не упоминается.Ведомостивчера в 20:36
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Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Происшествия
Суд арестовал боксера, который в драке убил человека
Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно
Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Путешествия
Турецкие отели подняли цены на 10% к прошлогодним
С известием об открытии Турции для российских туристов отдых в дорогих турецких отелях подорожал как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, подорожали услуги и бюджетных гостиниц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Интерфакс 08:52
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество
Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов
Вьетнам Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса 28 июля во Вьетнаме начали массовую эвакуацию туристов.
НГС 08:39
Музыка
Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек «Mira me bebe»
В среду, 29 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe".
Piter.tv 07:47
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
Общество
Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Футбол
Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается
Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
BetOn 07:24
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32