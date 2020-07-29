Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
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Эксперт объяснил исключение из активов «Газпрома» владельца «Академика Черского»

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02
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В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
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Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
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Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
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Общество

Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США

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«Ювентус» уступил «Кальяри» в 37-м туре Серии А

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