Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем не упоминается.Ведомостивчера в 20:36
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Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru 15:01
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусское информационное агентство "БелТА" сообщает, что задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".
РЕН ТВ 08:47
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Известия вчера в 00:58
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите
Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
WomanHit.ru 13:53
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Футбол
Андрей Талалаев: Три-четыре легионера будут вынуждены покинуть «Ахмат»
Трое-четверо будут вынуждены покинуть команду. Второй момент, одна из задача, которая ставится - это омоложение команды.
Советский спорт 13:54
Шоу-бизнес
Водонаева призналась в бесплодии
Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
Lenta.ru 18:33
Политика
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
Общество
В Приморье продлили ограничения по коронавирусу
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
Культура
Объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
В США обнародовали список номинантов на получение престижной американской телевизионной премии «Эмми».
Shraibikus News 04:27
Наука
Земля около 700 млн лет назад была похожей на снежок
Актуальные Новости 11:06
Политика
США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что среди физических лиц, которых затронули эти ограничения, есть сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и двоюродный брат президента Сирии Зухаир Тауфик Асад.
РБК 15:22
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Общество
Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года
Ранее «Известия» писали о том, что в России кривая заражения может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.
Известия 17:30
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Общество
Первые в сезоне заморозки ожидаются в Магаданской области
Первые на российской территории заморозки после летнего периода ожидаются в Магаданской области в ночь на 1 августа.
RT на русском 18:02
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Хоккей
Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»
RT на русском 17:58
Шоу-бизнес
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
Народные новости 08:24
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Общество
Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США
Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:04
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Футбол
«Ювентус» уступил «Кальяри» в 37-м туре Серии А
RT на русском 17:43