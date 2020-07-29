с чего всё началось

Политика В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера Белорусское информационное агентство "БелТА" сообщает, что задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации являются сотрудниками "частной военной компании Вагнера".

Происшествия Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве. 32

Шоу-бизнес Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро. 105

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации. 8

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 56

Шоу-бизнес Водонаева призналась в бесплодии Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей. 14

Общество В Приморье продлили ограничения по коронавирусу Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом продлён в Приморье до 14 августа, сообщает правительство региона. 14

Происшествия В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона. 1

Политика США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что среди физических лиц, которых затронули эти ограничения, есть сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и двоюродный брат президента Сирии Зухаир Тауфик Асад. 5

Энергетика России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме. 14

Общество Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года Ранее «Известия» писали о том, что в России кривая заражения может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19. 10

Футбол «Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.

Общество Первые в сезоне заморозки ожидаются в Магаданской области Первые на российской территории заморозки после летнего периода ожидаются в Магаданской области в ночь на 1 августа.