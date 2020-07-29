Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
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