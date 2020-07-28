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Lenta.ru
Lenta.ru

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».В источнике
С чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
Ведомости20:36
Подробнее о событии
Известия

Эксперт объяснил исключение из активов «Газпрома» владельца «Академика Черского»

Известия06:43
Евразия Daily

«Газпром» перевел флот «Северного потока — 2» на «антисанкционный поводок»

Евразия Daily04:07
Коммерсантъ

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:02
ТАСС

РБК: «Газпром» не указал владельца трубоукладчика «Северного потока - 2» среди активов

ТАСС00:21
РИА Новости

Трубоукладчик для «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»

РИА Новости01:15
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:08
Газета.Ru

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком «Академик Черский»

Газета.Ru03:01
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
RT на русском09:19
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили23:11
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Обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Петербурга признали виновными

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге при повторном слушании дела коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова.
REGNUM10:56
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