с чего всё началось

Политика Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России «Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков. 293

Происшествия Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.

Общество Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55% "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении. 138

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе. 1K

Политика Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — заявил Александр Лукашенко на встрече со служащими МВД. 1K

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Спорт Казань станет столицей мирового брейк-данса и уличного искусства В столице Татарстана состоится международный фестиваль уличных танцоров и художников С 28 по 30 августа в Казани пройдёт финал международного турнира по брейк-дансу и граффити "COMBOnation X2".

Здоровье Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга 29 июля коснулся ситуации в больнице Семашко, где лечат больных коронавирусом орловцев. 1

Экономика Сбербанк получит контроль в Rambler Group Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital. 38

Футбол Ротенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи» Владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг допускает, что форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в команде.