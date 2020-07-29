Общество
Lenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем не упоминается.Ведомостивчера в 20:36
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Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России
«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков.
URA.Ru 06:04
Происшествия
Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках
Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.
Российская газета 07:19
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — заявил Александр Лукашенко на встрече со служащими МВД.
Плюс один +1 вчера в 11:31
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Единоборства
Хабиб назвал двух ближайших соперников в UFC
Газета.Ru 07:05
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
В Зауралье два школьника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Стало известно, что два одиннадцатиклассника максимально успешно выполнили задания по физике и еще 6 получили наивысший балл на ЕГЭ по истории.
ГТРК Курган 05:49
Спорт
Казань станет столицей мирового брейк-данса и уличного искусства
В столице Татарстана состоится международный фестиваль уличных танцоров и художников С 28 по 30 августа в Казани пройдёт финал международного турнира по брейк-дансу и граффити "COMBOnation X2".
Vverh-tatarstan.ru 07:17
Здоровье
Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко
Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе брифинга 29 июля коснулся ситуации в больнице Семашко, где лечат больных коронавирусом орловцев.
Орловские новости 06:55
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Кино
The Direct: Камала Хан дебютирует в фильме «Капитан Марвел 2»
Srnsk вчера в 01:23
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Происшествия
СБУ задержала организаторов взрывов у метро в Киеве
Служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов у метро Киева.
Газета.Ru 04:53
Экономика
Сбербанк получит контроль в Rambler Group
Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
Коммерсантъ 06:18
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
Футбол
Ротенберг допустил, что Кокорин останется в «Сочи»
Владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг допускает, что форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в команде.
Sports.ru 06:40
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
Путешествия
Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей
Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Футбол
Сергей Юран останется главным тренером «Химок»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слухи насчёт возможного увольнения главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
Чемпионат 07:22