Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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с чего всё началось
СТИФ входил в группу «Газпрома» по состоянию на 31 марта 2020 г. и упоминался в списке аффилированных компаний, по состоянию на 30 июня он в нем
 не упоминается.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:07, Ашберн
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В столице Татарстана состоится международный фестиваль уличных танцоров и художников С 28 по 30 августа в Казани пройдёт финал международного турнира по брейк-дансу и граффити "COMBOnation X2".
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Залогин попросил не демонизировать больницу Семашко

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Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

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