РБК«Газпром» переведет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию«Газпром» вернет свои нидерландские холдинги в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов на брифинге для журналистов.В источникеРБКРБКНовые ИзвестияKonkurent.ruПодробнее о событии«Газпром» переведет свои зарубежные компании в российские офшорыНовые Известиявчера в 12:25«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в РоссиюFinam.Ruвчера в 13:36«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в РоссиюПРАЙМвчера в 13:36«Газпром» переведет активы из Нидерландов в российскую юрисдикциюРБКвчера в 13:14Офшорный интерес: дочерние структуры «Газпрома» переедут на остров РусскийKonkurent.ruвчера в 16:59«Газпром» перерегистрирует нидерландские компании в РоссииВедомостивчера в 11:05«Газпром» вернет активы из Нидерландов в российскую юрисдикциюИнтерфаксвчера в 08:53Показать ещёОценить50Поделиться