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«Газпром» переведет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

«Газпром» вернет свои нидерландские холдинги в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов на брифинге для журналистов.В источнике

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«Газпром» переведет свои зарубежные компании в российские офшоры

Новые Известиявчера в 12:25

«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

Finam.Ruвчера в 13:36

«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

ПРАЙМвчера в 13:36

«Газпром» переведет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

РБКвчера в 13:14

Офшорный интерес: дочерние структуры «Газпрома» переедут на остров Русский

Konkurent.ruвчера в 16:59

«Газпром» перерегистрирует нидерландские компании в России

Ведомостивчера в 11:05

«Газпром» вернет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

Интерфаксвчера в 08:53
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