Экс-солистка группы «ВИА Гра» похвасталась шоколадным загаром, безупречной осанкой и пышными формами, а пляжный образ артистки составили лавандовый вязаный купальник и геометрические очки в грубой оправе.
Система помощи экипажу в критической ситуации на лунной станции должна предусматривать спасение непосредственно на Луне, без необходимости возвращаться на Землю, считает советник гендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев .
Президент США Джо Байден сообщил, что в случае смерти основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального, последствия России будут «катастрофическими».