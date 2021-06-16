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«Газпром» переведет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

«Газпром» вернет свои нидерландские холдинги в российскую юрисдикцию. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов на брифинге для журналистов.В источнике

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«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

Finam.Ru13:36

«Газпром» планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию

ПРАЙМ13:36

«Газпром» переведет свои зарубежные компании в российские офшоры

Новые Известия12:25

«Газпром» переведет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

РБК13:14

«Газпром» перерегистрирует нидерландские компании в России

Ведомости11:05

«Газпром» вернет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

Интерфакс08:53
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