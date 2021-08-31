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«Газпром» планирует добыть в 2021 году максимальный за десять лет объём газа

Добыча газа "Газпромом" в 2021 году вырастет на 55 млрд кубометров газа до объема выше 510 млрд кубометров, сообщил CFO компании Александр Иванников в ходе телеконференции.
Интерфакс
"Объемы добычи позволят, в том числе, обеспечить экспортные поставки газа в Европу в объеме 183 млрд кубометров, что на 6 млрд кубометров больше, чем в прошлом году", - сказал топ-менеджер.
Finam.Ru
Иванников сообщил также, что в 2021 году объем добычи конденсата составит 16 млн т, что примерно соответствует уровню 2020 года.
Финмаркет
"Газпром" также повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до $240 за 1 тыс. куб. м.
ТАСС

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«Газпром» планирует добыть в 2021 году максимальный за десять лет объём газа
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