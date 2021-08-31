Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой назвал распространенное в СМИ заявление активистов незарегистрированной казахстанской организации "Ел Тірегі" спланированной провокацией и призвал власти республики отреагировать на нее.
Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.
«Наше исследование показывает, что поддержание хорошей гидратации может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности», — заявила автор исследования Наталья Дмитриева из Национального института сердца, легких и крови (National Heart, Lung, and Blood Institute), США.
Американский психолог Роберт Эпштейн в журнале Discover заявил о сверхъестественной способности нашего мозга принимать сигналы из параллельных миров и призвал взглянуть на работу главного органа с точки зрения «постматериалистической психологии».