Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Напомним, в декабре прошлого года «Газпром» утвердил новую дивидендную политику. Согласно ей, к 2021 году компания планирует достичь дивидендных выплат на уровне не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. «Газпром» будет увеличивать их долю в три этапа.
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В реальности существенного роста дивидендов по акциям «Газпрома» не будет

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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