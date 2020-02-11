Экономика
Коммерсантъ«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Напомним, в декабре прошлого года «Газпром» утвердил новую дивидендную политику. Согласно ей, к 2021 году компания планирует достичь дивидендных выплат на уровне не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. «Газпром» будет увеличивать их долю в три этапа.
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Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Политика
Турция озвучила проблемы экспорта помидоров в магазины России
Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в Россию, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
Армия и оружие
На улицах США замечен похожий на Т-90 танк
На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Футбол
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Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Футбол
Почеттино признался, что хочет снова работать в АПЛ
Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Армия и оружие
Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии
Атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, сообщает военный аналитик Бабак Тагвей со ссылкой на неназванного бывшего пилота ВВС Турции.
Общество
Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»
Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
Космос
Копии нашей цивилизации могут существовать и на других планетах
Один из астрономов говорит, что вопрос не в том, существуют ли инопланетяне, а в том, где они существуют.
Авто
Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Авто
Стали известны цены на новое поколение внедорожника Chevy Tahoe
В конце прошлого года, компания Chevy представила совершенно новое поколение своего здоровенного внедорожника Tahoe.
Армия и оружие
Бербера: Россия может получить военную базу в Африке
На следующий день после появления статьи в Нью-Йорк Таймс генерал Стивен Дж. Таунсенд, командующий вооруженными силами США в Африке, выступил в комитете Сената по вооруженным силам с резкой критикой своего прямого начальника, возражая против сокращения численности войск на обширном и быстро развивающемся африканском континенте.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Политика
Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна
Все четыре прокурора по делу Роджера Стоуна (экс-советник президента США Дональда Трампа, которому вменяют дачу ложных показаний и препятствование ходу расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года — ред. РБК) взяли самоотвод после вмешательства минюста.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
Спорт
Valve выпустила саундтрек Dota 2 в Steam
Энергетика
В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать нефть в России по цене 83–85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины.
Спорт
Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»
Победитель "Тур де Ски" российский лыжник Александр Большунов включен в состав сборной России на многодневную гонку "Скитур", совмещенную с этапами Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).