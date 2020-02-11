Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Напомним, в декабре прошлого года «Газпром» утвердил новую дивидендную политику. Согласно ей, к 2021 году компания планирует достичь дивидендных выплат на уровне не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. «Газпром» будет увеличивать их долю в три этапа.
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«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

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