Экономика
ТАСС«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год
"Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год. Об этом в интервью Bloomberg сказал зампред правления холдинга Фамил Садыгов.
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Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Политика
Новый глава офиса Зеленского назвал приоритетом мир в Донбассе
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге в среду заявил, что сегодня приоритетом для Владимира Зеленского одним из приоритетов является прекращение войны в Донбассе в интересах Украины.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Наука
Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Здоровье
В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Цискаридзе раскрыл размер зарплат в балете
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, к чему может привести употребление снюса
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, что употребление снюса может привести к зависимости от никотина и стать причиной развития рака, и что он вовсе не безвреден, как многие думают, сообщает Федеральное агентство новостей.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская спортсменка Евгения Медведева заявила, что в среду, 12 февраля, сделает важное объявление.
Армия и оружие
Пара F-35 не смогла долететь до Финляндии
Минобороны Финляндии опубликовало видео прибытия на авиабазу Пирккала двух истребителей пятого поколения F-35.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Политика
Сипягин снова в списке губернаторов, которым пророчат отставку
Всего в «красной зоне» рейтинга устойчивости расположились 13 глав регионов. Владимир Сипягин получил 7 баллов по шкале устойчивости.
Экономика
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплаты на детей
Получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Общество
В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Политика
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Политика
Кравчук выступил за продажу воды в Крым
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
Экономика
Минфин отверг предложение Белоруссии по кредиту на атомную станцию
Минск просит условий, как у других стран 9 февраля первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск просит отложить время начала выплат по кредиту.
Футбол