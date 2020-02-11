"Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год. Об этом в интервью Bloomberg сказал зампред правления холдинга Фамил Садыгов.

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год

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