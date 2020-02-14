Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу
Экспорт планируется увеличить на «десятки млрд. куб. м.». Поставки будут наращивать на фоне сокращения производства топлива в Европе. По итогам 2019 года компания экспортировала в дальнее и ближнее зарубежье 236,9 млрд. куб. м газа.
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с чего всё началось
«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.Коммерсантъвчера в 13:36
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