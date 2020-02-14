Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу

Экспорт планируется увеличить на «десятки млрд. куб. м.». Поставки будут наращивать на фоне сокращения производства топлива в Европе. По итогам 2019 года компания экспортировала в дальнее и ближнее зарубежье 236,9 млрд. куб. м газа.
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с чего всё началось

«Газпром» заново продаст газ Европе

«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.
Коммерсантъвчера в 13:36

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«Газпрому» напророчили «жесткие контракты» в Европе

Росбалт03:41

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

Lenta.ru02:03

«Газпром» заново продаст газ Европе

Коммерсантъвчера в 13:36

Газпром планирует увеличить поставки газа в ЕС

REGNUMвчера в 21:03

«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу

ГЛАС.RUвчера в 09:10

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами контракты на десятки миллиардов кубометров нового газа

Финмаркетвчера в 09:45

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами существенное увеличение объемов поставок

ТАССвчера в 08:20
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Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
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Общество

Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Ведомости 03:26
Общество

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Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС вчера в 02:31
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В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса

Местные власти объясняют такой резкий рост новым методом диагностики - он выявил вирус в том числе и у тех, у кого ранее его наличие только предполагалось.
Суть событий вчера в 02:29
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Российские саночники завоевали первое золото на чемпионате мира в Сочи

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Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
РБК 02:21
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии

Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
BFM.ru 06:24
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Ведомости 06:55
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия 06:50
Энергетика

«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Газета.Ru 06:38
Авто

В «Мерседесе» рассказали о трёх главных изменениях в новом болиде W11

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда разрабатывала новый болид W11.
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Происшествия

Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок

Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Российская газета 06:12
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК вчера в 11:07
Футбол

«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:32
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Происшествия

Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента

В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Коммерсантъ 12 февраля в 05:23
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Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
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ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка.
Моя Москва.онлайн 11 февраля в 08:35
Культура

Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш - "No Time To Die" Билли Айлиш исполнила заглавную песню для нового фильма о Бонде "Не время умирать".
Газета.Ru 01:41
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

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Гаджеты

Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона

iXBT.com вчера в 22:51
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
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Автоспорт

Вандорн стал резервным пилотом Mercedes

Mercedes объявила, что роль резервного пилота команды в Формуле 1 в 2020 году будет исполнять Стоффель Вандорн.
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Минздрав обнародовал самые распространенные болезни граждан России

Как сообщает News.ru, помимо этого в топ-5 наиболее часто встречающихся болезней попали заболевания системы кровообращения (примерно 25 тыс. случаев на 100 тыс. населения), костно-мышечной системы и соединительной ткани (более 13 тыс.), мочеполовой системы (около 12 тыс.) и системы пищеварения (более 11 тыс.).
Udm-Info 06:26
Авто

Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval

Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.
Pnzdrive 06:45
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Роспотребнадзор получил регистрационное удостоверение на тест-систему для определения нового коронавируса, разработанную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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