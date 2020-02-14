«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

с чего всё началось

Экспорт планируется увеличить на «десятки млрд. куб. м.». Поставки будут наращивать на фоне сокращения производства топлива в Европе. По итогам 2019 года компания экспортировала в дальнее и ближнее зарубежье 236,9 млрд. куб. м газа.

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