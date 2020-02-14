Энергетика

REGNUMREGNUM«Газпром» планирует увеличить поставки газа в ЕС

Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
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