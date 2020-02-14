Энергетика
REGNUM«Газпром» планирует увеличить поставки газа в ЕС
Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
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Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Кино
Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике
Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Политика
В России реализуются десятки проектов по гиперзвуку
В России реализуются десятки проектов на эту тему, сообщил генеральный директор "Тактических ракетных вооружений" Борис Обносов.
Происшествия
Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»
Позвонили, представились сотрудниками банка, сказали, что с моего счета только что был сделан перевод, он заблокирован, но нужно проверить мобильное устройство на вирусы, - сообщила в своем блоге Instagram звезда сериала "Реальные пацаны".
Политика
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Армия и оружие
Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе
Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.
Армия и оружие
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Политика
Посольство России назвало новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в США назвало новые американские санкции против 3 российских предприятий «очередным всплеском русофобии».
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе
Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Хоккей
НХЛ объяснила, почему был засчитан буллит Панарина
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Армия и оружие
В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
Политика
Захарова назвала причину развала украинского государства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь».
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
Культура
Билли Айлиш презентовала песню для фильма о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выставила на своем YouTube-канале ролик с песней для нового фильма о секретном британском агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать".