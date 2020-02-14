«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

с чего всё началось

Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.

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