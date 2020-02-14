Энергетика

REGNUMREGNUM«Газпром» планирует увеличить поставки газа в ЕС

Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
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с чего всё началось

«Газпром» заново продаст газ Европе

«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.
Коммерсантъвчера в 13:36

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«Газпрому» напророчили «жесткие контракты» в Европе

Росбалт03:41

«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу

ГЛАС.RUвчера в 09:10

«Газпром» планирует увеличить поставки газа в ЕС

REGNUMвчера в 21:03

«Газпром» заново продаст газ Европе

Коммерсантъвчера в 13:36

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами контракты на десятки миллиардов кубометров нового газа

Финмаркетвчера в 09:45

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

Lenta.ru02:03

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами существенное увеличение объемов поставок

ТАССвчера в 08:20
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Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Российская газета 03:35
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Газета.Ru вчера в 22:53
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 63 сирийских военных в провинции Идлиб, заявило турецкое Минобороны.
Взгляд.ру 01:27
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Политика

Путин утвердил состав Совета по противодействию коррупции

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета по противодействию коррупции и о составе его президиума.
ТК Звезда 02:04
Армия и оружие

Донецк подвергся массированному минометному удару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром, 14 февраля, обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка из минометов.
Московский Комсомолец 02:59
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Политика

Белоруссия хочет избавить свой герб от России

Как пишет «Взгляд», в целом герб просто хотят усовершенствовать: надпись «Республика Беларусь» сделают чётче, контур страны будет золотым, а не зелёным, и в целом планируется сделать символ более объёмным, цвета поменять.
ForPost 01:45
Общество

Температура в Антарктике впервые поднялась выше 20 градусов

Бразильские ученые зафиксировали в Антарктиде температуру более 20 градусов по шкале Цельсия.
Московский Комсомолец 02:37
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Lenta.ru вчера в 15:52
Политика

Путин сменил губернатора Калужской области

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия

На воров в законе Пухлого и Пузыря завели дела о лидерстве в преступном мире

Для воровского мира стал беспрецедентным факт сотрудничества криминального авторитета высшего уровня в изобличении коррупционеров.
Lenta.ru 03:49
Общество

СМИ узнали о задержке поставок деталей планшетов для переписи населения

Поставщики планшетов, предназначенных для стартующей с 1 октября Всероссийской переписи населения, на сегодняшний день не получили необходимых для сборки устройств объем комплектующих.
РБК 03:34
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 12 февраля в 13:33
Общество

Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов

В феврале в даркнете появилось объявление о продаже данных 20 000 клиентов Сбербанка, написали «Известия».
Ведомости 03:35
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество

В России могут провести «гаражную амнистию»

В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Армия и оружие

Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов впервые рассказал, с какими трудностями сталкивается корпорация при разработке внутрифюзеляжных ракет для Су-57.
РИА Новости 01:16
Здоровье

В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 03:00
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн вчера в 08:55
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Политика

Вячеслав Франк избран мэром Барнаула

Новым главой Барнаула избран Вячеслав Франк.
Sibnovosti.ru вчера в 23:16
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