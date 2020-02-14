Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

«Газпром» заново продаст газ Европе

«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.
Коммерсантъвчера в 13:36

Подробнее о событии

«Газпрому» напророчили «жесткие контракты» в Европе

Росбалт03:41

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами контракты на десятки миллиардов кубометров нового газа

Финмаркетвчера в 09:45

Газпром планирует увеличить поставки газа в ЕС

REGNUMвчера в 21:03

«Газпром» заново продаст газ Европе

Коммерсантъвчера в 13:36

«Газпром» планирует увеличить объемы поставок газа в Европу

ГЛАС.RUвчера в 09:10

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

Lenta.ru02:03

«Газпром» обсуждает с европейскими клиентами существенное увеличение объемов поставок

ТАССвчера в 08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
Известия вчера в 23:52
Общество

Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии

Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
RT на русском 04:24
Армия и оружие

Ударный дрон «Охотник» получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг

Перспективный ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" получит на вооружение новые боеприпасы массой от 50 до 100 килограммов.
Российская газета 04:10
Армия и оружие

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии

РИА Новости вчера в 21:51
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Газета.Ru 04:50
Политика

В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским

Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:02
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия

В Москве при строительстве шоссе обнаружили «братскую могилу» из 90-х

В Москве на месте строительства транспортной развязки обнаружили тела троих человек.
Московский Комсомолец 05:17
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК вчера в 11:07
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Вести.Ru 04:40
Здоровье

Названы продукты, восстанавливающие здоровье кишечника

ToDay News Ufa 11 февраля в 06:33
Происшествия

Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

Российская газета 00:41
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Lenta.ru 04:44
Технологии

Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
ToDay News Ufa вчера в 10:42
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Происшествия

В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
РБК 00:33
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Шоу-бизнес

Бузова поздравила любовника в эротическом костюме

Российская телеведущая Ольга Бузова предстала перед подписчиками в эротическом наряде медсестры.
VSE42.RU 04:55
Шоу-бизнес

Американская plus-size модель покормила ребёнка грудью на публике

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram фото из кафе, в которое она отправилась со своим новорождённым сыном.
Discover24 04:56
Политика

Путин назначил Осипова помощником зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил Олега Осипова, который ранее занимал должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева, помощником заместителя председателя Совбеза России.
RT на русском 04:25
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Общество

Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента

В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
REGNUM 04:22
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Технологии

Себестоимость Sony PlayStation 5 составляет 450 долларов

Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.
Astera 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное