«Газпром» может продлить истекающие в 2021–2024 годах контракты на поставку газа со своими старыми европейскими покупателями. Их объем исчисляется «десятками миллиардов кубометров», заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке 13 января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

с чего всё началось

В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

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