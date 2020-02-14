Энергетика
REGNUM«Газпром» планирует увеличить поставки газа в ЕС
Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
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Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
В России завершили госиспытания перспективной торпеды
«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки WTI растёт в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию
Президент России Владимир Путин, говоря о работе над поправками в Конституцию, заявил, что важно не выхолостить в ней то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего времени.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Биатлон
Анфиса Резцова: Пусть Фуркад подает на меня в суд, я его не боюсь
Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню.
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Наука
Возраст человека обучились определять по микробиому
Микробиома слюны и кожи выдает возраст человека с точностью в 3,8 и 4,5 года соответственно, а точность определения возраста людей по микрофлоре пищеварительных органов составляет порядка 11,5 лет.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Происшествия
Мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Транспорт
КС не принял жалобу на ПДД, обязывающие уступать дорогу пешеходам
Как отмечается в отказном определении КС на официальном сайте суда, заявитель усомнился в конституционности пункта 14.1 ПДД, согласно которому водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для перехода.
Кино
В сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»
В сети появилось видео со съемочной площадки "Отряда самоубийц 2" Джеймса Ганна. На видео попала актриса Марго Робби в образе Харли Квинн.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина одержал волевую победу над «Колорадо»
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Общество
Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
Замначальника управления спецслужбы построил вместо застав жилые дома Как стало известно "Ъ", до мая, то есть до окончания следствия, продлен домашний арест бывшему первому замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину.
Политика