с чего всё началось

В 2020 году объем поставок российского газа может вырасти на дополнительные 6 млрд. куб. м. Ежегодно китайским потребителям будет идти около 44 млрд. куб. м. При этом руководство "Газпрома" надеется, что физический экспорт газа превысит 130 млрд куб. м. Напомним, представители "Газпрома" долгое время вели переговоры с Китаем о полномасштабных поставках топлива.

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Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,8K

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Армия и оружие Индия заинтересовалась возможностью покупки танков «Армата» В Индии рассматривают вероятность покупки российских танков на базе платформы Армата, как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

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Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 357