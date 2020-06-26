Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» планирует увеличить поставки газа в Китай
В 2020 году объем поставок российского газа может вырасти на дополнительные 6 млрд. куб. м. Ежегодно китайским потребителям будет идти около 44 млрд. куб. м. При этом руководство "Газпрома" надеется, что физический экспорт газа превысит 130 млрд куб. м. Напомним, представители "Газпрома" долгое время вели переговоры с Китаем о полномасштабных поставках топлива.
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с чего всё началось
На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил Миллер в интервью корпоративному журналу.News.ruвчера в 09:34
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