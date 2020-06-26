с чего всё началось

В 2020 году объем поставок российского газа может вырасти на дополнительные 6 млрд. куб. м. Ежегодно китайским потребителям будет идти около 44 млрд. куб. м. При этом руководство "Газпрома" надеется, что физический экспорт газа превысит 130 млрд куб. м. Напомним, представители "Газпрома" долгое время вели переговоры с Китаем о полномасштабных поставках топлива.

Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 56

Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 37

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,3K

Происшествия Главу строительной компании нашли мертвым в Москве Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.

Происшествия На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. 3

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 290

Происшествия Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня. 4

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,2K

Армия и оружие Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. 535

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 444

Происшествия В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. 40

Здоровье Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания. 54

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,1K

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки. 9

Наука Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд. 310