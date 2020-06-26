Энергетика
ГЛАС.RU«Газпром» планирует увеличить поставки газа в Китай
В 2020 году объем поставок российского газа может вырасти на дополнительные 6 млрд. куб. м. Ежегодно китайским потребителям будет идти около 44 млрд. куб. м. При этом руководство "Газпрома" надеется, что физический экспорт газа превысит 130 млрд куб. м. Напомним, представители "Газпрома" долгое время вели переговоры с Китаем о полномасштабных поставках топлива.
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с чего всё началось
На столе переговоров с китайскими партнёрами — увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на 6 млрд куб. м — до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство «Силы Сибири — 2» и «западного» маршрута, — отметил Миллер в интервью корпоративному журналу.News.ruвчера в 09:34
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Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
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Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Происшествия
Главу строительной компании нашли мертвым в Москве
Бизнесмена Андрея Грудина обнаружили мертвым в Москве. Тело руководителя строительной компании нашли в офисе его фирмы в ночь на 27 июня.
Известия 00:38
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
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РИА Новости вчера в 23:06
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии
Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
Известия 01:01
Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Общество
Перечислены тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Есть ряд симптомов, которые должны настораживать участвующих в испытании вакцины от коронавируса добровольцев.
Газета.Ru 01:12
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК 25 июня в 15:50
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 оценили в $549 долларов
Что касается самого дорогого iPhone 12, то его можно будет приобрести за 1399 долларов.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Армия и оружие
Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев
Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 23:37
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию
Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания.
Millionaire.ru вчера в 13:32
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru вчера в 07:53
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru 25 июня в 22:50
Фигурное катание
Ученик Чеботарёвой фигурист Коляда переходит в группу Мишина
В пятницу, 26-го июня, отечественные СМИ сообщают, что 25-летний Михаил Коляда, который до последнего времени работал под руководством Валентины Чеботарёвой, принял решение поменять команду.
Sport.ru вчера в 15:58
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM 25 июня в 05:28
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
REGNUM вчера в 13:23
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля
В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели.
Российская газета 01:22