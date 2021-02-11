«Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в 2021 году
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" запланирован в 2021 году, говорится в презентации "Газпрома", которую представил заместитель главы департамента импортозамещения технологий компании Владимир Вавилов на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока - 2» в 2021 году
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" может состоятся в этом году.
ТАСС06:03
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