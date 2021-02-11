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Российская газета
Российская газета

«Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в 2021 году

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" запланирован в 2021 году, говорится в презентации "Газпрома", которую представил заместитель главы департамента импортозамещения технологий компании Владимир Вавилов на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде.В источнике
С чего всё началось

«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока - 2» в 2021 году

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" может состоятся в этом году.
ТАСС06:03
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В «Газпроме» назвали сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»

РБК09:47

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Вести.Ru07:22

«Газпром» хочет ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году

РИА Новости08:32

«Газпром» планирует ввести «Северный поток - 2» в эксплуатацию в 2021 году

Газета.Ru08:14

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в 2021 году

Коммерсантъ07:33

«Газпром» намерен задействовать «Северный поток — 2» в 2021 году

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SM News9 февраля в 01:07