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Российская газета
Российская газета

«Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в 2021 году

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" запланирован в 2021 году, говорится в презентации "Газпрома", которую представил заместитель главы департамента импортозамещения технологий компании Владимир Вавилов на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде.В источнике
С чего всё началось

«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока - 2» в 2021 году

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" может состоятся в этом году.
ТАСС06:03
Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали планы «Газпрома» по запуску «Северного потока — 2»

RT на русском10:53

«Газпром»: газопровод «Северный поток-2» может войти в строй в 2021 году

Вести.Ru07:22

«Газпром» хочет ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию в 2021 году

РИА Новости08:32

«Газпром» планирует ввести «Северный поток - 2» в эксплуатацию в 2021 году

Газета.Ru08:14

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в 2021 году

Коммерсантъ07:33

«Газпром» планирует запустить «Северный поток-2» в 2021 году

Российская газета08:50

«Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока - 2» в 2021 году

ТАСС06:03
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