Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" запланирован в 2021 году, говорится в презентации "Газпрома", которую представил заместитель главы департамента импортозамещения технологий компании Владимир Вавилов на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде.

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С чего всё началось «Газпром» рассчитывает на ввод «Северного потока - 2» в 2021 году Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" может состоятся в этом году. ТАСС 06:03