Энергетика
RT на русском«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
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«Газпром» перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража Стокгольма
Rambler News Service12:48
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Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
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Минфин проведет 30 июня аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков
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ТАСС вчера в 08:59
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Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье
Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
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"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
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Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что кинотеатры в России заработают с 15 июля.
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Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля
Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
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Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
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РИА Новости вчера в 02:45
Автоспорт
Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
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Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества
В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
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Карпов считает маразмом обвинение шахмат в расизме
Анатолий Карпов, победитель Чемпионата мира по шахматам, подверг жесткой критике людей, обвинивших шахматы в расизме.
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Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
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Газета.Ru 06:27