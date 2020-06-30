Энергетика
RT на русском«Газпром» по решению арбитража перечислил средства польской PGNiG
«ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», — приводит Интерфакс сообщение.
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Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:37
Общество
В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
РИА Новости 12:17
Общество
Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию
Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию завершилось в Москве и Нижегородской области.
РИА Новости 13:02
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Происшествия
На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
Петербургское отделение Союза журналистов России требует разобраться в инциденте на одном из избирательных участках города, где фотографу Давиду Френкелю полицейские повредили руку - сломали, по предварительным данным.
КП - Санкт-Петербург 10:24
Здоровье
Минздрав предупредил о четырех связанных с раком волнах последствий коронавируса
В России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком.
Lenta.ru 12:16
Общество
В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове
Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
Спорт
Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА
Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:59
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news 10:26
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
Стоцкая вместе с дочкой Верой и сыном Александром были в числе гостей, приглашенных на 8-летие Мартина.
7Дней.ру 04:30
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Футбол
Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» огласила стартовый состав команды на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 12:36
Кино
«Черепашек-ниндзя» снова перезагружают для больших экранов
Игромания.ру 12:27
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ 05:03
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
РБК 06:42
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад 06:53
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 12:50