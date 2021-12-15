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«Газпром» почти за год увеличил добычу газа на 14,2%

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье за 11,5 месяца 2021 года увеличился на 4,8% к прошлому году, до 178 млрд кубометров, сообщила
 компания 15 декабря.
Коммерсантъ
Растут поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
Агентство нефтегазовой информации
Снижение поставок в ЕС вызвано ростом цены на газ в 7,5 раза с начала года.
Коммерсантъ
Газпром продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.
Агентство нефтегазовой информации

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