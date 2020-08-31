«Газпром» подал апелляцию на штраф польского регулятора UOKiK
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"Газпром" подал апелляцию на действия антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) за штраф в размере $57 млн. Повод для штрафа - отказ в предоставлении документов по делу о строительстве "Северного потока - 2". Российская компания считает эту претензию необоснованной.В источнике
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