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Газета.Ru
Газета.Ru

«Газпром» подал апелляцию на штраф польского регулятора UOKiK

"Газпром" подал апелляцию на действия антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) за штраф в размере $57 млн. Повод для штрафа - отказ в предоставлении документов по делу о строительстве "Северного потока - 2". Российская компания считает эту претензию необоснованной.В источнике
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РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50

Байден заявил, что Трамп покорился Москве

По словам Байдена, Трамп не затрагивал в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным вопроса о возможных связях между террористическим движением "Талибан*" и российскими властями, информация о которых была опровергнута.
Байден заявил, что Трамп покорился Москве
Газета.Ru15:34

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомости13:30
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Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
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В США обеспокоены планами Китая купить украинский завод «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"», - говорится в сообщении госдепартамента.
Московский Комсомолецвчера в 19:20
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