«Газпром» подал апелляцию на штраф польского регулятора UOKiK

"Газпром" подал апелляцию на действия антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) за штраф в размере $57 млн. Повод для штрафа - отказ в предоставлении документов по делу о строительстве "Северного потока - 2". Российская компания считает эту претензию необоснованной.