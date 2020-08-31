«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши UOKiK. Об этом пишет «Российская газета». Ранее он оштрафовал российскую компанию на 213 млн. злотых за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2».