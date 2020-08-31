«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
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«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши UOKiK. Об этом пишет «Российская газета». Ранее он оштрафовал российскую компанию на 213 млн. злотых за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2».В источнике
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