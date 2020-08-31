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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши UOKiK. Об этом пишет «Российская газета». Ранее он оштрафовал российскую компанию на 213 млн. злотых за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2».В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 05:26
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газетавчера в 04:41
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Serviceвчера в 03:50
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфаксвчера в 03:51
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русскомвчера в 03:49
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новостивчера в 04:27

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.
0:24
RT на русском18:13
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Американские ученые назвали ходьбу на цыпочках новым способом похудеть

Специалисты заявили, что все это положительно сказывается на том, чтобы сбросить лишние килограммы. sdelanounas.ru Также МедиаПоток рассказывал, что главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления организма.
Американские ученые назвали ходьбу на цыпочках новым способом похудеть
МедиаПотоквчера в 13:10
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Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей.
Анна Попова
Российский политик
РИА Новостивчера в 14:23
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В Туле задержали полицейского за изнасилование коллеги-капитана

31-летняя женщина-капитан, дознаватель отдела полиции «Зареченский» рассказала, что её 27-летний коллега-участковый насильно затолкнул ее в багажник своей машины и вывез в лес, где и надругался над ней, пишет тульский портал Myslo.
Kazanfirst.ruвчера в 16:35
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