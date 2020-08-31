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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26

Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию

Порт-Морсби, 31 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее более 100 коренных жителей написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.
REGNUM06:30
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Георгий Джикия: «Очень жду матчей сборной. Соскучился»

Обозреватель «КП» Андрей Вдовин встретился с капитаном красно-белых Георгием Джикия, чтобы спросить: как так получилось, что финишировавшая в прошлом сезоне на 7-м месте команда сейчас оставила за спиной «Зенит», оторвалась от ЦСКА на 4 очка, а от «Локомотива» - на 6.
Комсомольская правда09:35

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
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Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК10:00
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