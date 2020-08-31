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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27

УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Asteraвчера в 01:46
1,4K

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
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Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки

Interactive Brokers закрывает для россиян доступ на зарубежные рынки Американский брокер Interactive Brokers (IB) после штрафа американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег начал серьезно ограничивать работу с российскими клиентами.
Коммерсантъ17:59

На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
РБК03:46
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Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42