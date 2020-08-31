Общество
РБК«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»
"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
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Футбол
«Локомотив» отказался от бывшего футболиста «Ливерпуля» Бентеке
Нападающий английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке мог перейти в московский "Локомотив" По данным информационного спортивного издания "Чемпионат", руководство "железнодорожников" проводило переговоры с представителями форварда.
Честный рейтинг букмекеров 04:55
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«Ростелеком» начинает продажи «Маруси» в Новгородской области
В конце августе в Новгородской области стартовали продажи умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся»*.
ВНовгороде.ру 03:03
Политика
Россия высылает трех словацких дипломатов
"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
В Кремле прокомментировали избиение Егора Жукова в Москве
В Кремле рассчитывают, что виновные в избиении блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону.
RT на русском 05:39
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская заменит Надежду Бабкину в шоу «Модный приговор»
В этом году 37-летняя звезда женского юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская успела многое.
Вокруг ТВ 00:19
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева опубликовала фото без протеза
Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, опубликовала на своей странице в Instagram фотографии без протеза.
Газета.Ru 05:55
Политика
Лукашенко отверг возвращение к конституции в редакции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возвращение к конституции в редакции 1994 года.
BFM.ru 05:39
Общество
Туроператоры рассказали о страхе россиян бронировать зимние туры
Россияне опасаются бронировать туры на зиму из-за слухов о якобы новом карантине, сообщили представители турагентств.
Известия 05:40
Экономика
Развитие городов пойдет по новым правилам
Минэкономразвития (МЭР) разработало новый механизм комплексного развития территорий в российских городах.
Ведомости вчера в 16:58
Политика
Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране
Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Валерия опубликовала в соцсети первые кадры со свадьбы своего сына Арсения Шульгина.
Evo-rus.com 02:34
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате
Пожарные ликвидировали открытое горение в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области "Смак" в центре Екатеринбурга.
ТАСС 02:41
Футбол
Определились возможные соперники «Краснодара» в квалификации ЛЧ
Возможные соперники "Краснодара" определились после жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, прошедшей в понедельник в швейцарском Ньоне.
РИА Новости 06:25
Политика
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС.
РБК вчера в 10:48
Общество
Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае
Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК 01:28
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото сына Жанны Фриске Платона
В Сети появились новые фото сына Жанны Фриске Платона, который стал еще больше похож на покойную маму.
Актуальные Новости 01:55
Армия и оружие
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
РЕН ТВ вчера в 05:34
Армия и оружие
Корабль ВМС США вновь прошел через Тайваньский пролив
Корабли ВМС США периодически проходят через Тайваньский пролив, американская сторона утверждает, что это плановые мероприятия, которые осуществляются "в соответствии с международным правом".
ТАСС 03:28
Хоккей
Глава КХЛ сообщил, сколько хоккеистов лиги заболели коронавирусом
Глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, сколько игроков лиги заболели коронавирусом.
Sport.ru 06:29
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс 29 августа в 14:11
Общество
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Зима в России наступит 7 ноября и, скорее всего, будет суровой, так как лето было жарким, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.
Ведомости 00:50
Экономика
Ростелеком приобретает «Элвис-плюс»
Как сообщил вице-президент ПАО «Ростелеком» по развитию бизнеса Александр Айвазов, ООО «Ростелеком-Информационная безопасность» приобретает 49% АО «Элвис-Плюс».
АК&М 05:44
Общество
Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений
Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.
REGNUM 06:10
Здоровье
Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей
После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБК 28 августа в 16:34
Армия и оружие
Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море
Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета 05:42