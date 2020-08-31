Общество

РБКРБК«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
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«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

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«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

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«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

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«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
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