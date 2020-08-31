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ТК Звезда
ТК Звезда

«Газпром» подал жалобы на решения антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), который ранее оштрафовал российскую компанию на 57 миллионов евро за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50

«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»

Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
Popcornnews.ru08:22

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РИА Новости03:42
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Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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