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ТК Звезда
ТК Звезда

«Газпром» подал жалобы на решения антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), который ранее оштрафовал российскую компанию на 57 миллионов евро за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАССвчера в 05:26
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газетавчера в 04:41
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфаксвчера в 03:51
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 04:10
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новостивчера в 04:27
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русскомвчера в 03:49
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Serviceвчера в 03:50

Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
2,7K

СБ ООН одобрил резолюцию о женщинах в миротворческих силах

Нью-Йорк, США, 31 августа 2020, 12:23 — REGNUM Совет Безопасности ООН на заседании под председательством постоянного представителя Индонезии Дайан Трианшах Джани одобрил резолюцию номер 2538 относительно женщин в миротворческих миссиях ООН, сообщает Antara.
REGNUMвчера в 05:23

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомостивчера в 13:30
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Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Lenta.ruвчера в 04:51
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Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В дальнейшем эти силовые агрегаты должны получить все внедорожники УАЗ и, в том числе, УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня30 августа в 15:19
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Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, принадлежащий самому богатому человеку планеты Джеффу Безосу, получил статус авиаперевозчика в США для реализации проекта по доставке посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов.
РБК18:37

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
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