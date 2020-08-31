«Газпром» подал жалобы на решения антимонопольного регулятора Польши
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«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), который ранее оштрафовал российскую компанию на 57 миллионов евро за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».В источнике
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