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ТК Звезда
ТК Звезда

«Газпром» подал жалобы на решения антимонопольного регулятора Польши

«Газпром» подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), который ранее оштрафовал российскую компанию на 57 миллионов евро за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода «Северный поток - 2».В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
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