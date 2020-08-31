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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49

Лукашенко выступил против возврата к конституции 1994 года

Возврат к конституции 1994 года, предложенный оппозицией, нельзя назвать движением вперед, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа на рабочей встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало, сообщает информационное агентство БелТА.
ИА Красная Весна05:18
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Кэти Перри показала, как выглядит спустя пять дней после родов

Перри решила поделиться в Stories забавным фото наподобие тех, которые делают на ковровых дорожках с отметками всех брендов и т.д. Домашний образ не в вечернем платье, а в нижнем белье: бюстгальтере для кормления и трусах с высокой талией.
Paparazzi.ru06:27