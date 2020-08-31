Кэти Перри показала, как выглядит спустя пять дней после родов

Перри решила поделиться в Stories забавным фото наподобие тех, которые делают на ковровых дорожках с отметками всех брендов и т.д. Домашний образ не в вечернем платье, а в нижнем белье: бюстгальтере для кормления и трусах с высокой талией.