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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»

Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
Popcornnews.ru08:22

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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