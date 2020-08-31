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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49

Аналитики прогнозируют австралийскую валюту по 80 центов США

Обоснование: мягкая политика ФРС и рост цен на сырье График доллара Австралии к доллару США Рыночные экономисты прогнозируют, что австралийский доллар достигнет 80 центов США, поскольку изменения в политике определения инфляционной цели Федеральной резервной системы на прошлой неделе оказали поддержку рисковым активам, включая железную руду, основной экспорт Австралии, понизив доллар США.
Profinance.ru04:51

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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Фургал заявил о давлении на него в СИЗО

Политик и бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в том, что занимался организацией убийств бизнесменов в 2004-2005 годах, заявил о давлении на него в следственном изоляторе "Лефортово".
VSE42.RU06:17
9

Названа сумма гонорара адвоката Ефремова

Адвокат стороны обвинения по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина заявила, что сумма гонорара юриста стороны защиты Эльмана Пашаева должна составлять не менее 10 миллионов рублей.
Live2406:22
7

УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12