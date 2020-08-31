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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Более 1 миллиарда рублей направила Якутия на поддержку предпринимателей из-за спада розничной торговли в период пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Саха (Якутия) Максим Прокопьев.
РИА Новости02:19
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюс05:24
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