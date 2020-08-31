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РБК
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).В источнике
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ТАСС

«Газпром» обжаловал штраф польского антимонопольного регулятора за «Северный поток - 2»

ТАСС05:26
RT на русском

«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши

RT на русском03:49
РИА Новости

«Газпром» подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши

РИА Новости04:27
РБК

«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

РБК04:10
Интерфакс

«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

Интерфакс03:51
Российская газета

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

Российская газета04:41
Rambler News Service

«Газпром» подал жалобы на действия польского регулятора

Rambler News Service03:50

Кабмин увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ

Правительство РФ втрое увеличило размер субсидии, которую регионы могут получить на перевод автотранспорта на газ, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на "Российскую газету" Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, увеличив размер субсидий с 25 миллионов до 75 миллионов рублей.
Кабмин увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей на газ
Якутия 24вчера в 00:20
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.
РИА Новости06:49
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Объяснено происхождение таинственных радиосигналов из космоса

Как пишут исследователи, одной из основных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса являются магнетары — разновидность нейтронных звезд, обладающих экстремально сильным магнитным полем.
Lenta.ru10:55

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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