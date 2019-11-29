Общество
Вести.Ru«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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Происшествия
Полицейского ударили ножом в грудь в московском метро
Пассажир ударил ножом полицейского в московском метро. Об этом в пятницу, 29 ноября, говорится на сайте столичного главка МВД.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Происшествия
Полиция заявила о возможной связи стрельбы в Лондоне с терроризмом
Точные обстоятельства инцидента выясняются. Об этом сообщается в Twitter полиции Лондона.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
В Петербурге закрыли вход в метро из-за давки на «черную пятницу»
В Петербурге из-за потока желающих отовариться в "черную пятницу" закрыли вход на станцию "Площадь Восстания", сообщает пресс-служба подземки Северной столицы.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Футбол
Фабиньо не сможет помочь «Ливерпулю» до Нового года
Общество
Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Спорт
Родченков замешан во взломе базы данных Московской лаборатории
В результате проникновения в систему Московской лаборатории Родченков передал данные лаборатории в WADA.
Здоровье
Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств
Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает
В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4x4
Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» запустила полноценное производство серийной версии обновленного внедорожника Lada 4x4 FL.
Футбол
Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заверил, что возвращение полузащитника Поля Погба в состав команды можно будет сравнить с новым трансфером.
Общество
В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России
Наблюдатели от России, Малайзии и любых других стран могут участвовать в судебном заседании по крушению малайзийского Боинга MH17, которое запланировано на 9 марта 2020 года, они должны сами сообщить об этом суду, заявила РИА новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Футбол
Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Вернувшийся к работе муж актрисы Анастасии Заворотнюк на время покинул Россию.
Экономика
«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Согласно информации, появившейся на сайте госзакупок США beta.sam.gov, NASA купит два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии «российской угрозы»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».