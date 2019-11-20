Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах

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Ранее сообщалось, что «Газпром» решил отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на прошлой неделе. Юристы компании сообщили, что не могут исключить арест средств, поводом для которого станет решение Стокгольмского арбитража.
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В «Газпроме» заявили об отсутствии проблем из-за отмены выпуска облигаций

РБК03:09

«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах

Lenta.ru07:09
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