Экономика
Lenta.ru«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах
Ранее сообщалось, что «Газпром» решил отказаться от размещения еврооблигаций в швейцарских франках, запланированного на прошлой неделе. Юристы компании сообщили, что не могут исключить арест средств, поводом для которого станет решение Стокгольмского арбитража.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика
На Украине заявили, что россияне «угробили» возвращенные Киеву корабли
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Политика
Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве Украины в выборы в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения Украины во вмешательстве в выборы в США.
Общество
Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице
Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах
По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Здоровье
Власти Самарской области убедили частные клиники отказаться от абортов
Минздрав Самарской области провел переговоры с частными клиниками на тему процедуры прерывания беременности.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Общество
Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз
С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Хоккей
Кучеров травмировался в матче с «Сэнт-Луисом»
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Армия и оружие
«Правый сектор»* намерен сорвать открытие моста в районе Станицы Луганской
Нацисты запрещенной в России украинской террористической группировки "Правый сектор"* намерены сорвать открытие отремонтированного моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Авто
Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей
Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
Происшествия
Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Экономика
Cтоимость перевалки грузов в терминале Lugaport оценили в 17,5 миллиардов рублей
Политика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
Происшествия
В Пензе автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком
На стоянке у магазина в Пензе легковой автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком.
Космос
Радиотелескоп обнаружил десятки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад.