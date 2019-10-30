Экономика
РБК«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»
Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.
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Происшествия
В Твери опрокинулся автобус с пассажирами, водитель сбежал
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Армия и оружие
Радикалы Авакова обещают остаться в Золотом после разведения войск
Представители украинской радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только останутся в Золотом, но и увеличат численность добровольцев в демилитаризированной зоне.
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Политика
«Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании разрешить строительство участка газопровода «Северный поток-2».
Общество
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", - говорится в сообщении.
Космос
Бур станции InSight выскочил из грунта
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа
Украина готова к отопительному сезону 2019/2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.
Происшествия
Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Футбол
Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда намерен присоединиться в скором времени к голландскому «Витессу».
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Политика
Верховная рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Верховная рада Украины на заседании в среду, 30 октября, приняла постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Политика
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Наука
Бета-амилоиды из мозга людей с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на лабораторный аналог
Нити бета-амилоида из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера оказались непохожи на нити, которые он образует в лабораторных условиях.