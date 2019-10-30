Экономика

РБКРБК«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

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Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.
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