Энергетика
РБК«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»
Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.
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Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов жителей страны решил отменить саммит АТЭС и климатический форум COP25.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Общество
«Яндекс» рассказал о популярных продуктах для заготовок на зиму
На основе анализа поисковых запросов названы 20 самых популярных у россиян продуктов для домашних заготовок на зиму.
Футбол
Гендиректор ФК «Зенит»: престиж Кубка России можно поднять только своими руками
Престиж Кубка России зависит от действий Российского футбольного союза (РФС), лиг и выступающих в них клубов, его можно поднять только собственными руками.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Датского энергетического агентства разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
Политика
МИД Китая обвинил госсекретаря США Помпео в клевете
Компартия Китая стремится к мировому господству и угрожает безопасности США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Хоккей
Познер вступился за гражданина США Малкина
Познер отметил, что три «золота» для России завоевал гражданин Южной Кореи Виктор Ан и еще два — гражданин США Вик Уайлд.
Футбол
Евсеев ушел в раздевалку «Уфы», не дождавшись окончания матча с ЦСКА
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ушел в раздевалку своей команды за минуту до окончания матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1). Случилось это сразу после гола полузащитника армейцев Яка Бийола на 92-й минуте.
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Происшествия
Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели
Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
Футбол
Уткин о политических амбициях Тарасова: Хочешь помочь бедным – раздай свои деньги
Какой ресурс есть у футболиста, если он хочет помочь бедным в стране. У него есть один ресурс – раздать свои деньги.
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
Политика
Путин пообещал включить закупку медоборудования в контракт жизненного цикла
Владимир Путин распорядился включить закупленное медицинское оборудование в контракт жизненного цикла.
Авто
Renault создаст новый седан длиной менее 4 метров
Французский автопроизводитель Renault собирается увеличить свою долю на рынках развивающихся стран, выпустив новый седан, длина которого не превысит четырех метров.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.