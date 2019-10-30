Энергетика

РБКРБК«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»

Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.
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Акции «Газпрома» ускорили рост после выдачи разрешения на прокладку «Северного потока - 2»

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Разрешение Дании на прокладку газопровода ускорило рост акций «Газпрома»

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«Газпром» резко подорожал

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Акции «Газпрома» резко выросли в цене

Ридусвчера в 13:46
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Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

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Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
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Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

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Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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МИД Китая обвинил госсекретаря США Помпео в клевете

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Какой ресурс есть у футболиста, если он хочет помочь бедным в стране. У него есть один ресурс – раздать свои деньги.
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Путин пообещал включить закупку медоборудования в контракт жизненного цикла

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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

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Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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