Энергетика
Газета.Ru«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключил долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года.
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Общество
Греция с 15 июня начнет принимать туристов из 29 стран
Список 29 стран, из которых с 15 июня будет разрешен въезд туристов в Грецию, обнародовало правительство Греции 29 мая сообщает 20 minutos.
ИА Красная Весна 29 мая в 19:32
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Политика
Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации.
Lenta.ru 08:47
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ вчера в 20:23
Происшествия
В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
Вести.Ru 08:43
Религия
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от коронавируса
Чебоксарская и Чувашская епархия РПЦ сообщила о смерти своего главы, митрополита Варнавы (Кедрова).
Инфо24 03:44
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Авто
Представлен новенький кроссовер Nissan во всех подробностях
Пока сложно ответить, станет ли Nissan Ariya востребованным и популярным в России, где развитие инфраструктуры для таких автомобилей практически нет.
HotGeo 08:18
Общество
Шведский экономист удивился любви к городам в условиях пандемии
В условиях пандемии коронавируса любовь человечества к мегаполисам оказалась сильнее страха смерти.
Lenta.ru 05:38
Политика
Дату голосования по поправкам к Конституции РФ могут обсудить 1 июня
Москва, 1 июня 2020, 15:58 — REGNUM Сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ могут обсудить дату предстоящего голосования с президентом РФ Владимиром Путиным.
REGNUM 08:58
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском вчера в 01:59
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Гаджеты
В Twitter появилось фото, способное «убить» смартфоны Samsung
Пользователь социальной сети Twitter под ником Ice Universe разместил фотографию, способную сломать смартфон Samsung.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Общество
Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО
Новым начальником полиции главного управления МВД по Москве назначен генерал Игорь Зиновьев.
РБК 08:49
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%
При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 967 тыс. рублей, а отечественного автомобиля – 698 тыс. рублей.
Автостат 03:58
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Футбол
«Локомотив» потратит 462 тысячи рублей на самоизоляцию Николича
Марко Николич проведет самоизоляцию в московском отеле «Метрополь».
Спорт день за днем 08:43
Здоровье
Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением
Врачи-травматологи Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства продолжают работу, недоразумение с их "сокращением", о котором писали СМИ, связано с реорганизацией учреждения, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.
РИА Новости 06:25